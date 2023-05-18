Ömer Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki: "Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor" | Video
Belçikalı Bakan Zuhal Demir'in açıklamalarını kınayan Ömer Çelik, "Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
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