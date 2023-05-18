İbrahim Kalın'dan Belçikalı bakana tepki! "İzan ve ölçüyü kaybettiler" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde Belçika'dan yüksek oy alması Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'i rahatsız etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "çifte vatandaşlığı kaldırma veya oy hakkı tanımayan sembolik bir forma indirgeme" çağrısında bulunan Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e sosyal medyadan tepki gösterdi.