PKK medyasında Kılıçdaroğlu’na destek istedi! HDP’li Eren: Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürlükleri için sandığa gidin

KAYYUM ATANMAMASI İÇİN, CEZAEVLERİNİN BOŞALMASI İÇİN OYLAR KILIÇDAROĞLU'NA

HDP'nin milletvekili Serhat Eren, PKK'nın yayın organı Meyda Haber'de yaptığı açıklamada, belediyelere kayyum atanmaması ve cezaevinde yatan PKK'lı teröristlerin tahliyesi için sandığa gidin çağrısı yaptı. Eren açıklamasında, "Kürt halkı için, belediyelerimize kayyum tayin edilememesi için, cezaevlerinde olan on binlerce arkadaşımızın özgürlüğü için, 28 Mayıs'ta inançla karalıklıkta sandığa gidin. ifadelerini kullandı.

HDP'li Serhat Eren, PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi | Video

KANDİL VE PKK'DAN PEŞ PEŞE DESTEKLER

14 Mayıs seçimleri öncesi, PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmış ve AK Parti, MHP ittifakı iktidara geldiği takdirde PKK ile mücadeleye devam edeceğini belirtmişti.