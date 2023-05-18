HDP'li Serhat Eren, PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi | Video

HDP, 14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamıştı. Bunun üzerinde Kandil'de PKK'nın sözde elebaşları da yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları geldi. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından HDP ve PKK'lılar Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdürüyor. Son olarak HDP/YSP milletvekili Serhat Eren PKK'nın yayın organında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.