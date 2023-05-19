2 Aksungur SİHA, TSK’ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun" dedi.

ANKA AKSUNGUR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Max İrtifa: 40.000 ft

Faydalı Yük: 750+ kg

Kanat Açıklığı: 24 mt

Yatay Uzunluk: 11.6 mt

Azami Kalkış Ağırlığı: 3.300 kg

Havada Kalış: 50 saat

(750 kg Harici Yük ile 12 saat, 150 kg Faydalı Yük ile 24 sat, Yüksüz 50 saat)

Motor: 2 x TEI-PD170

Link Menzili: 250 km

ANKA AKSUNGUR GÖREV TANIMI