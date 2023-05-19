2 Aksungur SİHA, TSK’ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun" dedi.
Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 19, 2023
2 adet #AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik.
Hayırlı olsun 🇹🇷@TUSAS_TR pic.twitter.com/Hy36AOu3q2
ANKA AKSUNGUR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ANKA AKSUNGUR GÖREV TANIMI