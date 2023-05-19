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Giriş Tarihi: 19.5.2023 23:04

2 Aksungur SİHA, TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2 adet Aksungur SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini bildirdi.

İHA
2 Aksungur SİHA, TSK’ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun" dedi.

ANKA AKSUNGUR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Max İrtifa: 40.000 ft
  • Faydalı Yük: 750+ kg
  • Kanat Açıklığı: 24 mt
  • Yatay Uzunluk: 11.6 mt
  • Azami Kalkış Ağırlığı: 3.300 kg
  • Havada Kalış: 50 saat
  • (750 kg Harici Yük ile 12 saat, 150 kg Faydalı Yük ile 24 sat, Yüksüz 50 saat)
  • Motor: 2 x TEI-PD170
  • Link Menzili: 250 km

ANKA AKSUNGUR GÖREV TANIMI

  • Keşif Gözetleme
  • Arama Kurtarma
  • Sinyal İstihbaratı
  • Muharip Görevler
  • Yüksek İrtifa Görevleri

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2 Aksungur SİHA, TSK'ya teslim edildi
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