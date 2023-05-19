Twitter’daki islam düşmanlığı tepki çekti: Küçücük bebeğe kadar uzanan alçak hakaretler

Sosyal medya kullanıcıları alçak sözlere büyük tepki gösterdi:

"HER KELİMESİ AYRI HAKARET"

*Bu insanların dine karşı düşüncelerinin gayet ılımlı olacağını, dünyayı güzelliğin kurtaracağına inanan varsa elimde satılık köprü var arkadaşlar , bunlar 1.5 yaşındaki bebeğe ve babasına bile iğrenç iftiralar atacak düzeydeler, kör müsünüz?

*Kemal Kılıçdaroğlu'nun arayıp akıl danıştığı Jahrein Bu seçim bir an önce bitsin bu kadar iğrenç olaya tahammülüm kalmadı.

*Her bir kelimesi ayrı hakaret barındıran, rezil, aşağılık bir sohbete tanıklık ediyoruz. Arkada kız çocuğu gömüyorlar galiba diyen Lia, O kirli sohbete meze yaptığınız dinin peygamberi kız çocuğu gömenleri tarihe gömeli çok oldu.Darısı siz ve o aşağılık zihniyetinizin başına..