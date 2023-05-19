14 Mayıs seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan ve gençlere de çağrıda bulunan 'Jahrein' lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç'un da yer aldığı Twitter'daki sohbet odasında 'Osman' isimli bir kişinin ailesi ve küçük bebeğine kadar varan İslam düşmanlığı da içeren ahlaksız konuşmalar gerçekleştirildi.
Twitter'daki islam düşmanlığı tepki çekti: Küçücük bebeğe kadar uzanan alçak hakaretler
"ARKADA KIZ ÇOCUĞU GÖMÜYORLAR"
Sohbet odasında 'Osman' isimli vatandaş çirkin ifadelere tepki gösterirken mikrofona küçük bir bebeğin ağlama sesi de yansıdı. Faşizan grup, "Arkada kız çocuğu gömüyorlar, her şey olabilir." gibi ahlaksız ifadeler kullandı.
Sosyal medya kullanıcıları alçak sözlere büyük tepki gösterdi:
"HER KELİMESİ AYRI HAKARET"
*Bu insanların dine karşı düşüncelerinin gayet ılımlı olacağını, dünyayı güzelliğin kurtaracağına inanan varsa elimde satılık köprü var arkadaşlar , bunlar 1.5 yaşındaki bebeğe ve babasına bile iğrenç iftiralar atacak düzeydeler, kör müsünüz?
*Kemal Kılıçdaroğlu'nun arayıp akıl danıştığı Jahrein Bu seçim bir an önce bitsin bu kadar iğrenç olaya tahammülüm kalmadı.
*Her bir kelimesi ayrı hakaret barındıran, rezil, aşağılık bir sohbete tanıklık ediyoruz. Arkada kız çocuğu gömüyorlar galiba diyen Lia, O kirli sohbete meze yaptığınız dinin peygamberi kız çocuğu gömenleri tarihe gömeli çok oldu.Darısı siz ve o aşağılık zihniyetinizin başına..
KILIÇDAROĞLU SEÇİM HEZİMETİNİN ARDINDAN JAHREIN'I ARAMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu 'oy' uğruna 14 Mayıs'ta yaşadığı hezimetin hemen ardından 'Jahrein' lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'u telefonla aramıştı.
Jahrein o görüşmeyle ilgili, "Az önce Kılıçdaroğlu aradı. "Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey" dedi. Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti. Bana aktarmak düşer sevgili takipçi" ifadelerini kullanmıştı.