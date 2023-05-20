Twitter'daki islam düşmanlığı tepki çekti: Küçücük bebeğe kadar uzanan alçak hakaretler
CHP ve ortaklarının 14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte takındığı faşizan ve baskıcı tavırları hafızalarda hala tazeyken, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ve kendisi tarafından bizzat aranan 'Jahrein' lakaplı sosyal medya fenomeni ve çevresindekilerin Twitter'daki bir sohbet odasında kullandığı skandal sözler büyük tepki çekti. Sohbet odasında 'Osman' isimli bir vatandaşın müslümanlığı ile alenen dalga geçilip, çocuğu ve eşine kadar uzanan alçakça konuşmalar yapılırken çirkin ifadeler söz konusu muhalefet anlayışının kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.
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