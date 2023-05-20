Halk TV’de ağlayan çınar skandalı... Ağaçla konuşup siyaset yaptılar

Halk TV'de Görkemli Hatıralar isminde bir program sunan Serhan Asker, son yayınını Bursa'dan gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in de katıldığı yayını, ünlü Ağlayan Çınar önünden gerçekleştiren Asker'in burada söylediği sözler, sosyal medyaya damga vurdu. İzleyenlerin adeta aklıyla alay edercesine Ağlayan Çınar'ın, AK Parti'nin 22 yıllık İktidar dönemine atıfta bulunarak, "Bu ağaç başka bir ağaç, yorulmuş canı sıkkın. 22 senedir üzgün. Tamam Pazar günü seninde ilacını vereceğiz sevgili ağaç. Seni güldüreceğiz, yorgunluğunu alacağız. Pazar günü değişimle birlikte artık sende yorgunluğunu atacaksın" dedi.
ALAY KONUSU OLDULAR
Yayınlanan programın bir bölümü sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan paylaşım tepki dolu yorumlar alırken, Serhan Asker ve Halk TV sosyal medyada adeta alay konusu oldu.
Halk TV'de çınar ağacına seçim vaadi: "Bu pazar senin de ilacını vereceğiz" | Video
AĞLAYAN ÇINAR'IN HİKAYESİ
Son olarak 1998 yılında ölçülen ve yaşı 725 olarak tescil edilen Gölyazı Mahallesi'ndeki Ağlayan Çınar, Bursa'nın en yaşlı anıt ağaçlarından biridir.
Gölyazı'da yaşayan Rum kızı Eleni ile Mehmet'in, mübadele döneminde geçen hüzünlü aşk hikayesinin, aşıkların bu ağaç altında can vermeleri ile son bulması rivayet edildiğinden dolayı halk arasında Ağlayan Çınar olarak adlandırılan ağacın gövdesinde geniş bir kovuk bulunmaktadır.