Halk TV’de ağlayan çınar skandalı... Ağaçla konuşup siyaset yaptılar

Çok sayıda kullanıcı yapıkları yorumlarda, "Bir 5 sene daha o ağaçla birlikte ağlarsınız", "İşte Halk TV'nin zeka seviyesi", "Sussanız daha iyi", "Aslında eğlenceli bir güruh", "Siz kendinizi deli mi yaptığınız" gibi alaycı yorumlar aldı.