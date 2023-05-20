Haberler Gündem Haberleri Halk TV’de ağlayan çınar skandalı... Ağaçla konuşup siyaset yaptılar
Giriş Tarihi: 20.5.2023 13:16 Son Güncelleme: 20.5.2023 13:16

Halk TV’de ağlayan çınar skandalı... Ağaçla konuşup siyaset yaptılar

Kaybedilen seçimlerin ardından ne yapacağını şaşıran muhalefet kanalı Halk TV,  Bursa’da komedi filmlerini aratmayan bir yayına imza attı. Mübadele döneminde yaşanmış hüzünlü bir aşk hikayesini temsil eden Bursa’da meşhur “Ağlayan Çınar” önünden yayın gerçekleştiren Halk TV sunucu Serhan Asker, çınarın 22 yıldır üzgün ve ağladığını ve önümüzdeki Pazar günü ikinci tur seçimlerinin ardından o ağacın da güleceğini söyledi. İnsanların adeta aklıyla alay edercesine yapılan canlı yayına tepkiler yağdı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Halk TV’de ağlayan çınar skandalı... Ağaçla konuşup siyaset yaptılar

Halk TV'de Görkemli Hatıralar isminde bir program sunan Serhan Asker, son yayınını Bursa'dan gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in de katıldığı yayını, ünlü Ağlayan Çınar önünden gerçekleştiren Asker'in burada söylediği sözler, sosyal medyaya damga vurdu. İzleyenlerin adeta aklıyla alay edercesine Ağlayan Çınar'ın, AK Parti'nin 22 yıllık İktidar dönemine atıfta bulunarak, "Bu ağaç başka bir ağaç, yorulmuş canı sıkkın. 22 senedir üzgün. Tamam Pazar günü seninde ilacını vereceğiz sevgili ağaç. Seni güldüreceğiz, yorgunluğunu alacağız. Pazar günü değişimle birlikte artık sende yorgunluğunu atacaksın" dedi.

ALAY KONUSU OLDULAR

Yayınlanan programın bir bölümü sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan paylaşım tepki dolu yorumlar alırken, Serhan Asker ve Halk TV sosyal medyada adeta alay konusu oldu.

Halk TV'de çınar ağacına seçim vaadi: "Bu pazar senin de ilacını vereceğiz" | Video

Çok sayıda kullanıcı yapıkları yorumlarda, "Bir 5 sene daha o ağaçla birlikte ağlarsınız", "İşte Halk TV'nin zeka seviyesi", "Sussanız daha iyi", "Aslında eğlenceli bir güruh", "Siz kendinizi deli mi yaptığınız" gibi alaycı yorumlar aldı.

AĞLAYAN ÇINAR'IN HİKAYESİ

Son olarak 1998 yılında ölçülen ve yaşı 725 olarak tescil edilen Gölyazı Mahallesi'ndeki Ağlayan Çınar, Bursa'nın en yaşlı anıt ağaçlarından biridir.

Gölyazı'da yaşayan Rum kızı Eleni ile Mehmet'in, mübadele döneminde geçen hüzünlü aşk hikayesinin, aşıkların bu ağaç altında can vermeleri ile son bulması rivayet edildiğinden dolayı halk arasında Ağlayan Çınar olarak adlandırılan ağacın gövdesinde geniş bir kovuk bulunmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Halk TV’de ağlayan çınar skandalı... Ağaçla konuşup siyaset yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA