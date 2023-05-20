Halk TV'de çınar ağacına seçim vaadi: "Bu pazar senin de ilacını vereceğiz" | Video 20.05.2023 | 12:56 Halk TV, son zamanlarda yaptığı enteresan yayınlarla dikkatleri çekiyor. Bu defa ise çınar ağacı üzerinden siyaset yapıldı. "Ağlayan Çınar" olarak anılan Bursa Gölyazı’ndaki çınar ağacı, Halk TV’de "22 senedir üzgün" olarak tanıtıldı. Ağacın yanına giden sunuculardan birisi şu dikkati çeken ifadeleri kullandı; “Bu ağaç başka bir ağaç. Yorulmuş, canı sıkkın… 22 senedir üzgün. Tamam bu pazar senin ilacını da vereceğiz, sevgili ağaç. Seni güldüreceğiz. Yorgunluğunu alacağız. Pazar günü değişim ile birlikte artık yorgunluğunu atmış olacaksınız.” VİDEO DEVAM EDİYOR

Halk TV, son zamanlarda yaptığı enteresan yayınlarla dikkatleri çekiyor. Bu defa ise çınar ağacı üzerinden siyaset yapıldı. "Ağlayan Çınar" olarak anılan Bursa Gölyazı'ndaki çınar ağacı, Halk TV'de "22 senedir üzgün" olarak tanıtıldı.

Herkes ekran başında seçim sonuçlarını takip ederken, Halk TV'de enteresan olaylar olmaya başladı.

Son olarak ise bir çınar ağacı üzerinden siyaset yapıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler sonrası, izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Mübadele döneminde geçen hüzünlü bir aşk hikayesi nedeniyle 'Ağlayan Çınar' olarak anılan Bursa Gölyazı'ndaki çınar ağacı, Halk TV'de '22 senedir üzgün' olarak tanıtıldı.