Son dakika: Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi’nde gençlerle buluştu

"BURALARDAN TAVİZ VERMEK YOK. DEVLETİMİZ MUKTEDİR"



Konuşmasının ardından gençler ile sohbet eden Başkan Erdoğan'a Kahramanmaraşlı depremzede bir genç kız söz alarak teşekkür etti. Genç kız "Afetin ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Yardımlar olabildiğince oldu, kimse mükemmel olmasını bekleyemez. 15 Mayıs sabahı sosyal medyadan bize yapılan hakaretler, aşağılamalar, bunları düşünmek bile beni zorluyor. Onlar yeri geldiği zaman aşırı özgürlükçü, aydın kişiler olduğunu belirtirken, biz seçmen olarak demokratik hakkımızı kullandığımız sabah bize insanlık için yardım ettiklerini düşünüyorduk. Ama bize oy için yardım edilmiş. Türkiye Yüzyılı'nın başlatılacağını bildiğim için kendimi çok gururlu hissediyorum. Deprem bölgesindeki insanlar da kimi seçeceğini biliyor. Siz milletimizin yanındasınız" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, genç kıza "Onlar isteseler de istemeseler de Erdoğan iş başında olduğu sürece depremzede kardeşlerimize bütün desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Köy evlerini dağıtmaya başladık. TOKİ olarak konutlarımızı hızla yapıyoruz. Buralardan taviz vermek yok. Devletimiz muktedir" şeklinde cevap verdi.