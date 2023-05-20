Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ta CHP'nin 'öndeyiz' şekline yaptığı manipülasyonlara tepki göstererek "Halkı aldatmaya ve kendi tabanlarını tatmin etmeye çalıştılar. Sonra biz 5 puan önde bitirdik." dedi. Depremzedelere yönelik yapılan hakaretlere de değinen Başkan Erdoğan, "Gönderdiğin 3-5 kuruşun çirkin bir şekilde propagandasını yapmaya kalkıyorsun. Otellerden onları kovuyorsunuz." şeklinde konuştu.