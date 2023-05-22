CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluk Cumhur İttifakı'nın olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. Başkan Erdoğan en yakın rakibine 2 milyon 539 bin oy fark attı ancak salt çoğunluk elde edilemediği için seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yeniden sandık başına gidecek.

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyon seçimde hezimete uğrarken, muhalif gazeteciler AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy veren seçmene yönelik hakaret içerikli sözler sarf etmeye devam ediyor.