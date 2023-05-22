CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partililere hakaret etti | Video
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalından yaptığı yayında AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy veren seçmene hakaret etti. Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor. Bu mantığı anlamak mümkün değil. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız." ifadelerini kullandı.
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