ŞEHİT AİLELERİNDEN SERT TEPKİ: ÇOCUKLARIMIZIN KEMİKLERİ SIZLIYOR

Kılıçdaroğlu'nun bu vaatleri ve HDP-PKK işbirliğine tepki gösteren şehit aileleri, "Selahattin Demirtaş'a, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük diyorlar. Biz şehit ailesi olarak bunları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarıyla anlattılar! CHP-HDP işbirliğine büyük tepki: "Evlatlarımızın kemikleri sızlıyor" | Video

MİLLET İTTİFAKI HDP VE KANDİL'İN GÜDÜMÜNE GİRMİŞ

Şehit aileleri, Kemal Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepkilerini dile getirdi:

Haberlerimizi izlediğimiz zaman çok üzülüyoruz. millet ittifakı denilen grup tamamen HDP'nin ve Kandil'in güdümüne girmiş. Onların söylemleriyle, onların talimatıyla milletten destek istiyorlar. Şehit ailelerini hiç dikkate almıyorlar. Demirtaş'ın, İmralı'daki teröristbaşının serbest bıraklılması. Onlar için özgürlük bu.