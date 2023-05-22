7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile işbirliği yapması ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaatlerine şehit ailelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekledilerini açıklayan HDP'nin ardından, Kandil'den de peş peşe Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelmişti. "Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürlüğü için oylar Kılıçdaroğlu'na" diyen HDP ve PKK'lılara Kılıçdaroğlu da 'Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın özgürlüğü için bize oy verin" ifadelerini kullanmıştı.
ŞEHİT AİLELERİNDEN SERT TEPKİ: ÇOCUKLARIMIZIN KEMİKLERİ SIZLIYOR
Kılıçdaroğlu'nun bu vaatleri ve HDP-PKK işbirliğine tepki gösteren şehit aileleri, "Selahattin Demirtaş'a, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük diyorlar. Biz şehit ailesi olarak bunları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gözyaşlarıyla anlattılar! CHP-HDP işbirliğine büyük tepki: "Evlatlarımızın kemikleri sızlıyor" | Video
MİLLET İTTİFAKI HDP VE KANDİL'İN GÜDÜMÜNE GİRMİŞ
Şehit aileleri, Kemal Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepkilerini dile getirdi:
Haberlerimizi izlediğimiz zaman çok üzülüyoruz. millet ittifakı denilen grup tamamen HDP'nin ve Kandil'in güdümüne girmiş. Onların söylemleriyle, onların talimatıyla milletten destek istiyorlar. Şehit ailelerini hiç dikkate almıyorlar. Demirtaş'ın, İmralı'daki teröristbaşının serbest bıraklılması. Onlar için özgürlük bu.
Millet ittifakına destek veren vatandaşlarımıza sesleniyorum. Şehitlerimizin kanlarını düşünün. 20 yaşındaki genç fidanlarımızın ruhlarının sızladığını düşünün.
Oğlum 19 yaşındaydı. Ben bu vatan için oğlumu verdim. Bunlar çıkarsa, yine gençlerimiz mahvolacak. Bizi hiç düşünmüyorlar mı, bizim evlatlarımız ne için gitti. Benim çocuğumun kemikleri sızlar orada. Azıcık şehit ailelerini düşünerek oylarınızı verin.
Burada yüzlerce şehitlerimiz var. Nice çocuklar öksüz kaldı. Sen hiç Allah korkusu yok mu Kılıçdaroğlu? Onların dışarıya çıkmasına müsade eden, onlarla irtibat kuran, onlar için özgürlük tanıyanlara hakkımı helal etmiyorum.
KILIÇDAROĞLU VE CHP'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İLİŞKİLERİ:
1."Yerel Yönetimler Özerklik Şartını Aynen Kabul Edeceğiz"
CHP genel başkanı olduktan sonra Hakkari'de yaptığı ve bir tane Türk bayrağının dalgalanmadığı mitingde skandal açıklamalara imza attı.
Kılıçdaroğlu, "Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz" dedi. (3 Mayıs 2011)
DTK, söz konusu mitingden 54 gün sonra özerklik ilan etti. (14 Temmuz 2011)
2. PKK sempatizanı Aynur Doğan'a Destek Vermesi
Aynur Doğan'ın Derince'de vereceği konser, prosedürlere uymadığı gerekçesiyle iptal edildi. Kılıçdaroğlu, PKK elebaşı Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıktı. Tweetinde Aynur Doğan'ın şarkısını paylaştı.
Kılıçdaroğlu:"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" (15 Mayıs 2022)
3. "YPG'yi Terör Örgütü Olarak Görmeyiz"
Kılıçdaroğlu:"Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." (20 Ekim 2014)
4. "YPG Bize mi Saldıracak?"
"YPG bize mi saldıracak?" (4 Mart 2019)
Kılıçdaroğlu, bir hafta sonra kendini yalanlayarak "Benim öyle bir cümlem yok." dedi. (8 Mart 2019)
5."Hapisteki PKK'lıları Ziyaret Ettik"
Her türlü terör organizasyonunun desteklendiğini itiraf etti.
Kılıçdaroğlu: ""Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık" (Haziran 2016)
6.PKK'lılar, "Barikatları Kuran Arkadaşlar"
600'e yakın güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 300 sivilin katledildiği Hendek eylemlerini gerçekleştiren PKK'lılar için "Barikatları kuran arkadaşlar" hitabını kullandı. (Aralık 2015)
7.Londra'da Amberin Zaman ile Görüşmesi
İngiltere'de bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da terör destekçisi ve Kandil sözcüsü Amberin Zaman ile görüştü. (Kasım 2022)
8."İMC TV Niçin Kapatılıyor?" Demesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında PKK'nın sözcülüğünü yapan IMC TV'ye sahip çıktı.
Kılıçdaroğlu: "Medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. İMC TV'yi kapatıyorsunuz. Niçin? Mahkeme kararı mı var?" (Ekim 2016)
9.Terörle Mücadele İçin "Adam Öldürmekle Bir Sorun Çözülmez" Demesi
Türkiye, PKK saldırılarının hedefi olup teröre karşı topyekun bir mücadele verirken Kılıçdaroğlu, iktidarı silah bırakmaya çağırdı.
Kılıçdaroğlu: "Adam öldürmekle bir sorun çözülmez." (10 Nisan 2016)
10."Anayasanın 2. ve 3. Maddelerini Değiştirelim"
Bir yandan Atatürk'ün partisi olmakla övünen Kılıçdaroğlu, PKK destekçisi IMC TV'de Türkçülük ve Atatürkçülüğün anayasal kaynağı olan maddeleri değiştirmekten bahsetti.
Kılıçdaroğlu: "Anayasanın 2. ve 3. maddelerini değiştirelim" (Ekim 2015)
11."Terör Örgütüne Destek Olabilirler"
Kılıçdaroğlu bir TV kanalında SİHA'lar tarafından öldürülen teröristlerin piknik yapmaya gittiğini, yanlarında silah olmadığını söyledi.
Terörle mücadelede SİHA'ların kullanılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, adeta teröre destek verdi.
Kılıçdaroğlu: "Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok." ifadelerini kullandı. (Eylül 2017)