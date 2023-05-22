Gözyaşlarıyla anlattılar! CHP-HDP işbirliğine büyük tepki: "Evlatlarımızın kemikleri sızlıyor" | Video

HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri şehit ailelerinin tepkisini çekiyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda, Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü vaat eden Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren şehit aileleri, "Bizi hiç düşünmüyorlar mı, bizim evlatlarımız ne için gitti. Benim çocuğumun kemikleri sızlar orada. Azıcık şehit ailelerini düşünerek oylarınızı verin." ifadelerini kullandı.