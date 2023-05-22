Muharrem İnce’ye kaset kumpasında yer almıştı... O ismin DP’li olan eşinin Kılıçdaroğlu ile kalpli fotoğrafı dikkat çekti

Ankara Kuşu isimli Twitter kullanıcısı olan Oktay Yaşar, Memleket Partisi Genel Bakşanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yer aldığı gerekçesiyle Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'in hukuk ofisinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Yaşar, çıkarıldığı hakimlikçe şantaj, sahte özel belgeyi bilerek kullanma, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklandı. Bu karar sonrası Yaşar'ın Demokrat Parti Kadın Kolları Başkanı olan eşi Fatma Yavuz sosyal medya hesabından, "Eşim Oktay Yaşar (Ankara Kuşu) tutuklandı. Bu hukuk dışı uygulamalar son bulana, bu düzen değişene dek kadın başıma dimdik ayakta durarak, eşim için, çocuklarım için mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE FOTOĞRAF KAPAK RESMİ

Demokrat Parti Kadın Kolları Başkanı olan Fatma Yavuz'un Twitter hesabındaki kapak fotoğrafı ise dikkat çekti. Yavuz'un Demokrat Parti de üst düzey yönetici olmasına rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çektirdiği kalpli fotoğrafı kapak resmi yaptığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler, seçime günler kala sosyal medya üzerinden yayıldıktan sonra İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. İnce'ye yapılan kaset kumpasından FETÖ-CHP işbirliği çıkmıştı. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlenmişti.

FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven ve ekibi üzerinde gönderilen sahte içeriklerin CHP Gençlik Kollarına üye kişiler tarafından WhatsApp uygulamasında kurulan gruptan dağıldığı tespit edilmişti. Grupta CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yüksek mimar olan CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi Veli Koçak yer alırken takipçi sayısı fazla olan Ankara Kuşu Twitter hesabı sahibi Oktay Yaşar'ın üzerinden planın devreye sokulduğu ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında FETÖ firarisi Cevheri Güven ve Ethem Gürbaş'ın da olduğu 19 şüpheli tespit edilmiş, şüphelilerden 14'ü gözaltına alınmıştı.

Son dakika: 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı... Muharrem İnce’ye kaset kumpasında CHP’li ismin ifadesi ortaya çıktı Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!