Bakan Murat Kurum: PKK-Kandil alenen Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor

"BU TARTIŞMALARLA GERÇEKLER UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'nin doğrudan destek verdiğini ifade eden Bakan Kurum, "Gerçekleri zaten herkes biliyor. Bölücü terör örgütünün elebaşları, aleni ifadelerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken problem yok, bu tartışmalarla unutturulmaya çalışılan gerçekler var! HDP aleni Millet İttifakı'nı destekliyor, ittifaka destek için HDP'ye aday çıkarttırmadılar." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, 14 Mayıs'ta muhalefete 2,5 milyon oyluk fark attığını söyleyen Bakan Kurum, "Birden teröre, teröristlere, ABD'ye, Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne meydan okumaya başladılar. Milliyetçilik rolü üstleniyorlar, hepsi anadan doğma milliyetçi oldular. 14 Mayıs'a kadar niye teröre destek veren gruplarla birlikte olmayız demediler?" ifadelerine yer verdi.