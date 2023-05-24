Bakan Murat Kurum: PKK-Kandil alenen Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, HDP ve Kandil’deki terör örgütü elebaşlarının aleni ifadelerle Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiğini söyledi. 7’li koalisyonun HDP ile pazarlığına da tepki gösteren Bakan Kurum, video tartışmalarıyla gerçeklerin unutturulmaya çalışıldığını da sözlerine ekledi.
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