Milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü! Ekrem İmamoğlu’ndan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı

DÜN MİLLİYETÇİ BUGÜN DEMİRTAŞ SEVİCİ

Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayın programında milliyetçi kılığına bürünen Ekrem İmamoğlu, ülkücü bir amcanın yeğeni olduğunu öne sürmüştü. İmamoğlu, "MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, ben ülkücülük nedir bilirim. İyi bilirim ha. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim. Benim ilk okuduğum, yani bir de okuma yazmayı erken öğrendim falan böyle Dede Korkut destanıdır. Oğuz Kaan destanıdır, onları okudum yani." ifadelerini kullanmıştı.