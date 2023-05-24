8’li koalisyonda ’Ümit Özdağ’ krizi! İlk tepki Gelecek Partisi’nden: Kazanmak için her yol mübah değildir

8'Lİ KOALİSYONDA 'ÜMİT ÖZDAĞ' KRİZİ

Özdağ'ın bu paylaşımı 8'li koalisyonda krize neden olurken, Kılıçdaroğlu'na ilk tepki Gelecek Partisi'nden geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa,Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir." ifadelerini kullandı.