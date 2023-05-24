Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu! 7’li masaya girişini büyük bir yalanla taçlandırdı!

YALAN VE İFTİRA İTTİFAKINA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Aylardır Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarının oy uğruna söylediği sayısız yalanın gündemde olduğu, seçim gecesi dahi kendi seçmenlerini yalanlarla manipüle eden 7'li masaya adeta hızlı bir yapan Ümit Özdağ ortaklığını ilk yalanını canlı yayında söyleyerek taçlandırmış oldu.

KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA: TAMAMEN GERÇEK DIŞI

Konuyla ilgili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaparak Özdağ ile olan basın toplantısının videosunu paylaştı. Kurtulmuş paylaşımında "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.



SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'ın sözlerine yanıt: "Sözleri gerçek dışı" | Video