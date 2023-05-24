Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu! 7’li masaya girişini büyük bir yalanla taçlandırdı!

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'li koalisyon masasının adayı olan ve PKK'nın açıkça desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını açıkladı. Kameraların karşısına Kılıçdaroğlu ile birlikte geçen Ümit Özdağ ortaklığını gelebilecek tepkileri önlemek adına AK Parti'ye iftira atarak sağlama almaya çalıştı. Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un canlı yayında açıkça beyan ettiği mülteciler konusuyla ilgili iktidarın takvimi olmadığını iddia etti.
Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu | Video
"AK PARTİ'NİN SIĞINMACILARI GÖNDERME PLANI YOK" İFTİRASI
Özdağ "İki tarafla da görüştük. Sayın Numan Kurtulmuş'un söylediklerinin içinde mültecileri gönderme planı yoktu" dedi.
YAN YANA DURURKEN CANLI YAYINDA SÖYLENENLERİ İNKAR ETTİ!
Gerçekte olan ise Numan Kurtulmuş ile birlikte kameraların karşısına geçtiğinde Ümit Özdağ hemen yanında bulunan Kurtulmuş'un "Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu müzakere etik. Bunun da bir sınırı var. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de normalleşmenin sağlanması, insanların geri dönmesi için çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konutların yapılması gündemdedir. Çalışmalar devam ediyor. Zafer Partisi görüşleri destekleyici olacaktır" demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN DA TRT YAYININDA İFADE ETMİŞTİ
Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da mülteci konusunda açıklama yaparak 1 milyon kişilik eve dönüş planına dair "1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız" demişti.
YALAN VE İFTİRA İTTİFAKINA HIZLI GİRİŞ YAPTI
Aylardır Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarının oy uğruna söylediği sayısız yalanın gündemde olduğu, seçim gecesi dahi kendi seçmenlerini yalanlarla manipüle eden 7'li masaya adeta hızlı bir yapan Ümit Özdağ ortaklığını ilk yalanını canlı yayında söyleyerek taçlandırmış oldu.
KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA: TAMAMEN GERÇEK DIŞI
Konuyla ilgili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaparak Özdağ ile olan basın toplantısının videosunu paylaştı. Kurtulmuş paylaşımında "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'ın sözlerine yanıt: "Sözleri gerçek dışı" | Video