SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'ın sözlerine yanıt: "Sözleri gerçek dışı" | Video
Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Partili Numan Kurtulmuş ile de görüştüklerini dile getirerek 'Numan Bey'in anlattıkları sığınmacıların dönmesini içermiyordu.' dedi. Özdağ'ın açıklamalarına twitter hesabında yanıt veren Kurtulmuş, 'Özdağ'ın sözleri gerçek dışı. Hem baş başa hem de sonrasındaki basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışıyoruz.' dedi.
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