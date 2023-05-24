Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu | Video
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'li koalisyon masasının PKK ve HDP destekli adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını açıkladı. Daha önce "seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu ile şimdi ortak olan Özdağ Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kurumsal olarak defalarca duyurduğu mülteciler konusundaki 'Eve dönüş' planıyla ilgili iftira atarak masadaki yerini aldı.
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