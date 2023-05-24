AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyon, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde hezimete uğradı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. Başkan Erdoğan en yakın rakibine 2 milyon 539 bin oy fark attı ancak salt çoğunluk elde edilemediği için seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.
KILIÇDAROĞLU 'MİLLİYETÇİ' KİMLİĞE BÜRÜNDÜ
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söylem değiştirdi. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı.
"MİLLİYETÇİLİK TİYATROSU TUTMAYACAK"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi ve muhafazakar kesimin oylarını almak için yaptığı söylem değişikliğine tepki gösterdi.
Turan, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN bu durumu çok güzel özetledi; KIRK YILLIK KANİ OLUR MU YANİ? Milliyetçilik tiyatrosu da tutmayacak. Çünkü Milliyetçilik lafla olmuyor. Bırakın bugün seçim meydanlarında söylediklerini, Öcalan'a, Demirtaş'a özgürlük naraları atanlara sessiz kalmasını CHP olarak bugüne kadar izledikleri hangi politika yerli-milli bunu sorgulamak gerekir." dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelten Turan, şu ifadeleri kullandı:
"- Azerbaycan'ın Karabağ zaferine giderken Türkiye'nin desteğini Avrupa'ya Batılılara kim şikayet etti? Hatta Türkiye oraya cihatçı gönderdi yalanını kim uydurdu?
-CHP'nin milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı değil miydi? Biz mi yanlış biliyoruz acaba?
- Askerimize SINIR ÖTESİ operasyon yetkisi için TBMM'deki TEZKERE'lere kim hayır dedi?
- TOGG fabrikası yapılırken bunlar göz boyama diyen kimin medyasıydı?
- İHA'lara, SİHA'lara yeni JİTEM benzetmesini kim yaptı?
- TGC ANADOLU'ya bile MAKET DERKEN UTANMADILAR.
- PKK'lı teröristlerin cenazelerinde kim ağıt yaktı?
- Öldürülen PKK'lı terörist Dilek Doğan'ın cenazesine kim katıldı?
- Eski İstanbul şimdi Diyarbakır Milletvekili PKK'lılara taziyede bulunmadı mı?
- İl Başkanınız yine bir terörist olan Sakine Cansız'ı YAŞAM HAKKI SAVUNUCUSU diye kendi televizyonlarınızda savunmadı mı?
Ama şimdi sorsan en milliyetçi onlar. Eğer 3. tur olsaydı eminim KILIÇDAROĞLU; KANIMZI AKSA DA ZAFER İSLAMIN diyecekti."
"CHP SEÇİM İKİNCİ TURA KALINCA U DÖNÜŞÜ YAPTI"
14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ile ittifak yapan ve buradan gelecek oylar için HDP'nin PKK'nın açıklamalarına sessiz kalan CHP'nin seçim ikinci tura kalınca U dönüşü yaptığını belirten Turan, "HDP'nin, '14 Mayıs'ta içerdeki arkadaşlarımız serbest kalacak.', PKK'nın ise 'Abdullah Öcalan serbest bırakılacak.' söylemlerini görmezden gelen CHP, ikinci turda milliyetçi oyları alabilmek için söylem değiştirdi." İfadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söylemleri için "Milletimizin bu tiyatrolara karnı tok." diyen Turan, "Ama artık yemezler… Çıkacaksınız mertçe sözlerinizi, ideolojinizi, dünya görüşünüzü savunacaksınız. İki oy alacağım diye kılıktan kılığa girmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
Turan şu ifadeleri kullandı:
"CHP'NİN HDP SÖYLEMLERİNİ ARATMAYAN BİRÇOK SÖYLEMLERİ OLDU"
"İzmir'de seküler, Konya'da muhafazakâr, Trabzon'da milliyetçi, Diyarbakır'da Demirtaşçı olanlara MİLLETİMİZ dersini verdi. İnanıyorum ki 28 Mayıs'ta da bu omurgasızlığı bir kez daha cezalandıracaktır.
CHP'nin, HDP söylemlerini aratmayan birçok söylemleri oldu. Demirtaş'a özgürlük istiyorsanız bizimle olun dediler. Miting alanlarından ona selam yolladılar. Vatandaşlarımızın bunu görmeyeceklerini sandılar. Ancak seçmen bunu gördü. Hatta Meral Akşener'in bir vatandaşla diyaloğunda kameralara da yansıdığı üzere "HDP'den uzaklaş ki oyunu artır" diyen vatandaş siyaseti perde arkasındaki ajanslardan, siyaset mühendislerinden daha iyi biliyor. Evet vatandaş her şeyin farkında, siyasilerin kime ne vadettiğini görüyor, duyuyor.
Seçime girmeden önce solcu oy toplamak için milliyetçi hatta muhafazakar görünen bu kadar çabuk savrulabilen bir siyaset nerede durur, günün sonunda kim olmaya karar verecekler merak ediyoruz.
"SİYASETTE BİR DURUŞUNUZ OLMALIDIR"
Seçime günler kala Rusya seçimlerimize müdahale ediyor derken ertesi gün Rusya'ya teşekkür eden bir siyaset kimi neye ikna edebilir?
Seçim gecesi 3 milyon gerideyken Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden, seçimden sonraysa 'İkinci tura gidileceğini zaten tahmin etmiştik' diyen bir siyaset neyi öngörebilir?
Siyaseti bu kadar kaypak bir şekilde yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız. Hiç kimse millete neden bu sonucu çıkardınız diye soramaz. Milletin takdiri böyledir. Ancak siyasette bir duruşumuz olmalıdır. Aynı anda her şey olmanın adı siyaset değil olsa olsa siyasi dolandırıcılık olur.
"SİYASETTE HEM SAĞCI HEM SOLCU OLUNMAZ"
Günün sonunda kazanmak için her şeyi yaptığınız seçimlerde seçmeni ikna edemediğiniz gibi kendi seçmenlerinizi de küstürürsünüz. Sonrada ne olur sandığa gidin diye yalvar yakar olursunuz.
Siyasette hem sağcı hem solcu olunmaz; hem Türk milliyetçisi hem HDP'ci olunmaz; hem dindar hem din diyanet karşıtı olunmaz. Siyasette bir çizginizin, bir siyasetinizin olması gerekir.
Herkese mavi boncuk dağıtarak, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı taahhüt ederek, Batılı ülkelerin sömürgecilerin desteği için her söylenene "eyvallah" derseniz siyasetin omurgasızı olursunuz."