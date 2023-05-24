AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi

- TGC ANADOLU'ya bile MAKET DERKEN UTANMADILAR.

- PKK'lı teröristlerin cenazelerinde kim ağıt yaktı?

- Öldürülen PKK'lı terörist Dilek Doğan'ın cenazesine kim katıldı?

- Eski İstanbul şimdi Diyarbakır Milletvekili PKK'lılara taziyede bulunmadı mı?

- İl Başkanınız yine bir terörist olan Sakine Cansız'ı YAŞAM HAKKI SAVUNUCUSU diye kendi televizyonlarınızda savunmadı mı?

Ama şimdi sorsan en milliyetçi onlar. Eğer 3. tur olsaydı eminim KILIÇDAROĞLU; KANIMZI AKSA DA ZAFER İSLAMIN diyecekti."

"CHP SEÇİM İKİNCİ TURA KALINCA U DÖNÜŞÜ YAPTI"

14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ile ittifak yapan ve buradan gelecek oylar için HDP'nin PKK'nın açıklamalarına sessiz kalan CHP'nin seçim ikinci tura kalınca U dönüşü yaptığını belirten Turan, "HDP'nin, '14 Mayıs'ta içerdeki arkadaşlarımız serbest kalacak.', PKK'nın ise 'Abdullah Öcalan serbest bırakılacak.' söylemlerini görmezden gelen CHP, ikinci turda milliyetçi oyları alabilmek için söylem değiştirdi." İfadelerini kullandı.