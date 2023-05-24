İmamoğlu’nun Çekmeköy’deki hizmet iddiaları tek tek çürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Çekmeköy'de bir dizi incelemelerde bulunduktan sonra Doğa Parkı önünde CHP Çekmeköy İlçe örgütü üyelerinin katıldığı bir gruba hitap etti. İBB Başkanı konuşmasında Çekmeköy'e 4 yılda çok güzel hizmetler iddia etti.
İmamoğlu, "Buraya güzel bir metro hattı hazırlıyoruz. Çekmeköy'den başlayıp Sancaktepe'ye, Sultanbeyli'ye devam eden. Biz başlattık o süreci. O hattımız bu yıl Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne kadar Çekmeköylülerle buluşacak. Metroda zemin altı otoparkımızı hizmete açtık. Anadolu yakasının ilk kent ormanını açtık. Ciddi bir tarım desteği sunduk. Serindere Yaşam Vadisi çok güzel bir yer oldu. Yeni İtfaiye istasyonu, mahalle evleri derken kültür merkezi tamamladık Hamidiye'de. Muhsin Yazıcıoğlu Kent Ormanı'nı hızlıca bitireceğiz" dedi.
'YALAN SÖYLEYEN MİTOMANİ VAKASI'
Ancak İBB Başkanının Çekmeköy'e herhangi bir proje ve yatırım kazandırmadığı önceki dönemde yapılan ve kullanılmaya başlanan hizmetlerin açılışını yaptığı ortaya çıktı. Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti İBB Meclis Üyesi Şahmettin Yüksel, İBB Başkanının iddialarını tek tek çürüttü. İmamoğlu'nu, yalan söyleyen 'Mitomani Vakası' olduğunu dile getiren Yüksel, İmamoğlu'nu Çekmeköy'de söylediklerini ve yaptıkları hizmetleri ispatlamaya davet etti.
'4 YILDA 1 METRO HATTI YAPAMADI'
'Çekmeköy halkına yalan söylemene asla müsaade etmeyiz' diyen Yüksel, Çekmeköy'de devam eden metro çalışmalarının durdurulmasını hatırlatarak "Bu zat, gittiği her yerde külliyen yalan söyleyen ağır bir 'Mitomani Vakası' dır. Çekmeköy'de iddia ettiği, kendi yapmış gibi bahsettiği tüm bu projeleri hazırlayan, temelini atan veya tamamlayan Rahmetli Kadir Topbaş yönetiminde AK Parti İBB yönetimidir. Çekmeköy- Sancaktepe Metro Hattını ve ilçemizde yapılacak olan 6 adet metro durağını CHP'li bu zat ve yönetimi iptal etti. Çekmeköy metro hattına 'Kılçık hat' diyerek dalga geçti. Metro inşaatlarının olduğu yerleri hafriyatla doldurdu. 'Hizmete açtık' dediği Metro Zemin Altı Otoparkı, Madenler Metro durağı ile birlikte yıllar önce tamamlandı ve kullanılıyor. Çekmeköy'ümüze en büyük kötülüğü CHP'li bu İBB Başkanı ve yönetimi yaptı. Şimdi utanmadan 4 senede 1 metre dahi metro hattı yapamamış bu vizyonsuz müfteri, tüm süreci biz yaptık diyor" ifadelerine yer verdi.
'MUHSİN YAZICIOĞLU KENT ORMANI KADERİNE TERK EDİLDİ'
İBB Başkanının diğer projelerle ilgili iddialarına da cevap veren Yüksel şunları aktardı:
*Rahmi Demir Kent Ormanı projesini biz yaptık, çevre düzenlemesine bile katkı sağlamadan aceleyle açılış yaptı, doğalgaz hattını dahi Belediyemiz tamamladı.
*Hamidiye Kültür Merkezini biz yaptık ve belediyemizin hizmet binası olarak hizmet vermekte.
*Bugün ciddi tarım desteği verdiğini iddia eden CHP'li İBB Başkanı, yarın Çekmeköy sahillerini yaz sezona hazırladığını bile söyleyebilir.
*Serindere Yaşam Vadisi Projesini CHP'li bu yönetim durdurdu, daha sonra projeyi değiştirip Yaşam Vadisi yapmak yerine dere ıslahı yaptı. Bu vizyonsuzlar burada da insanımıza ve ilçemize değer vermeyen bir uygulamaya gitti.
*Muhsin Yazıcıoğlu Kent Ormanı yapımını durduran ve kaderine terk eden yine bunlar.
*Geldiği günden beri atıl vaziyette duran İtfaiye Binası beton iskeletini çürümeye terk eden yine bunlar.