İmamoğlu’nun Çekmeköy’deki hizmet iddiaları tek tek çürüdü

'MUHSİN YAZICIOĞLU KENT ORMANI KADERİNE TERK EDİLDİ'

İBB Başkanının diğer projelerle ilgili iddialarına da cevap veren Yüksel şunları aktardı:

*Rahmi Demir Kent Ormanı projesini biz yaptık, çevre düzenlemesine bile katkı sağlamadan aceleyle açılış yaptı, doğalgaz hattını dahi Belediyemiz tamamladı.

*Hamidiye Kültür Merkezini biz yaptık ve belediyemizin hizmet binası olarak hizmet vermekte.

*Bugün ciddi tarım desteği verdiğini iddia eden CHP'li İBB Başkanı, yarın Çekmeköy sahillerini yaz sezona hazırladığını bile söyleyebilir.

*Serindere Yaşam Vadisi Projesini CHP'li bu yönetim durdurdu, daha sonra projeyi değiştirip Yaşam Vadisi yapmak yerine dere ıslahı yaptı. Bu vizyonsuzlar burada da insanımıza ve ilçemize değer vermeyen bir uygulamaya gitti.

*Muhsin Yazıcıoğlu Kent Ormanı yapımını durduran ve kaderine terk eden yine bunlar.

*Geldiği günden beri atıl vaziyette duran İtfaiye Binası beton iskeletini çürümeye terk eden yine bunlar.

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