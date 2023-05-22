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Haberler Yaşam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da görüldü: Vatandaş şaşkın!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 08:31

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da görüldü: Vatandaş şaşkın!

Her felakette tatile giden, makam odasında ve sahada olması gerekirken balıkçıda yemek yiyen, vatandaşa hizmet etmek yerine il il gezip 7'li koalisyona oy isteyen Ekrem İmamoğlu, en sonunda İstanbul'a ayakbastı. İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik. Çok şükür" diyerek İmamoğlu'na mesaj yolladı. O anlar kameralara böyle yansıdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da görüldü: Vatandaş şaşkın!

Türkiye geçtiğimiz pazar sandığa gitti. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Erdoğan, oyların 49.52'sini alarak hem güven tazeledi hem de ilk turu birinci bitirdi.

Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da görüldü: Vatandaş şaşkın!

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 44.88 oy alarak yarışı ikinci sırada takip etti. Seçim gecesi büyük hüsran yaşayan ve yalan oranlar açıklayarak milleti kandırmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali' için İstanbul'da sokağa indi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da görüldü: Vatandaş şaşkın!

Megakentin başına gelen her felakette hizmet etmek yerine tatil yapan, seçim sürecinde de makamında oturmak yerine il il gezip 7'li koalisyona oy isteyen İmamoğlu'nu karşılarında gören İstanbullular adeta şok geçirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da görüldü: Vatandaş şaşkın!

SONUNDA SİZİ İSTANBUL'DA GÖREBİLDİK
Tuzla'daki pazarda Ekrem İmamoğlu'nu gören bir vatandaş, "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik. Çok şükür" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da görüldü: Vatandaş şaşkın!

İMAMOĞLU: KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR?
İmamoğlu ise "Kaç çocuğunuz var?" diyerek kendisini imalı bir şekilde eleştiren vatandaşı geçiştirdi.

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