İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da görüldü: Vatandaş şaşkın!

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 44.88 oy alarak yarışı ikinci sırada takip etti. Seçim gecesi büyük hüsran yaşayan ve yalan oranlar açıklayarak milleti kandırmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali' için İstanbul'da sokağa indi.