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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da görüldü: Vatandaş şaşkın!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 08:30
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
08:31
Her felakette tatile giden, makam odasında ve sahada olması gerekirken balıkçıda yemek yiyen, vatandaşa hizmet etmek yerine il il gezip 7'li koalisyona oy isteyen Ekrem İmamoğlu, en sonunda İstanbul'a ayakbastı. İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik. Çok şükür" diyerek İmamoğlu'na mesaj yolladı. O anlar kameralara böyle yansıdı