Video Haber Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü | Video
Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü | Video

Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü | Video

21.05.2023 | 16:06

Tuzla'da pazar ziyareti yapan Ekrem İmamoğlu'nu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. O anlarda pazarda bulunan kadınlardan bir vatandaşın, "Sonunda sizi İstanbul’da görebildik. Çok şükür" sözleri dikkat çekti.

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