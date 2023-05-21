Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü | Video

Tuzla'da pazar ziyareti yapan Ekrem İmamoğlu'nu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. O anlarda pazarda bulunan kadınlardan bir vatandaşın, "Sonunda sizi İstanbul’da görebildik. Çok şükür" sözleri dikkat çekti.