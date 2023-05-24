Millet İttifakı’nda çatlak! Özdağ ve Kılıçdaroğlu mutabakatında dikkat çeken ’kayyum’ detayı

'KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA TÜRKİYE İÇ SAVAŞI BAŞLAR'

Ümit Özdağ geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir atılım yapar. Belediye Başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteği ile geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar." sözlerini kullanmıştı.

Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu! 7'li masaya girişini büyük bir yalanla taçlandırdı!