Bakan Hulusi Akar: Kendine güvenen geçmeyi denesin

ANKARA'DAKİ HAREKÂT MERKEZLERİNDE DE İZLENEBİLİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra hudutların güvenliğinin sağlanması konusunda son derece başarılı görevleri yerine getirdiğini ifade eden Bakan Akar, "Yüksek teknoloji ile teçhiz edilmiş Mehmetçik görevini gece-gündüz demeden başarıyla yerine getirmektedir. Yaptığımız çalışmalarda elimizdeki imkânları son derece etkin kullanarak hiçbir eksikliğe meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Suriye, İran, Irak hududu hem modüler beton duvar, tel örgüler ve hendeklerin de bulunduğu engel sistemi ile korunmakta hem de bu engel sistemi gözle ve elektronik cihazlarla takviye edilmekte, gece-gündüz izlenmektedir. Hudut hattındaki en ufak hareketlerin yanı sıra taktik resim Ankara'daki harekât merkezlerinde de izlenebilmektedir."

SADECE ELEKTRANİK SİSTEMLE YETEMEDİK

Sadece elektronik sistemlerle yetinmediklerini, devriyelerle de hudutların her an kontrol edildiğini bildiren Bakan Akar, olası teşebbüslere süratle timler tarafından müdahale edildiğini aktardı.

Yapılan çalışmaların başarısı istatistiki verilerle de kendini gösterdiğini dile getiren Bakan Akar, "Mehmetçik yüksek bir moral ve motivasyonla kendine verilen görevleri yerine getirmektedir." dedi.

Mehmetçiği özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Bakan Akar, "Mehmetçiğin emeklerine tüm kamuoyu saygı duyarken bazı siyasilerin de buradaki arkadaşlarımızın oldukça zorlu şartlarda yaptıkları görevlere ve emeklerine saygı göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.