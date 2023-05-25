Video Haber Üsteğmen ile Bakan Akar arasında dikkat çeken diyalog: "Buradan geçiş mümkün değil komutanım" | Video
Üsteğmen ile Bakan Akar arasında dikkat çeken diyalog:

Üsteğmen ile Bakan Akar arasında dikkat çeken diyalog: "Buradan geçiş mümkün değil komutanım" | Video

25.05.2023 | 11:33

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Suriye sınırının sıfır noktasındaki Ufuk Hudut Karakolu’nda gözetleme kulesine çıkarak çalışmaları inceleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, karakol komutanı teğmene, “Buradan iddia edildiği gibi yasadışı geçiş mümkün mü? Kendine güvenen geçmeyi denesin” dedi.

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