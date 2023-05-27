Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı. Başkan Erdoğan'a burada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan, akşam namazının ardından buradan ayrıldı.

Başkan Erdoğan'a EyüpSultan'da sevgi seli: Akşam namazını eda etti | Video

Başkan Erdoğan Eyüpsultan Meydanı'nda vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı.

Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ta da seçim çalışmalarının ardından akşam namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda etmişti.

Cemaate seslenen Başkan Erdoğan, "Bu birlikteliğiniz daim olmalı ve bu birlikteliğiniz bilesiniz ki tüm İslam dünyasından takip ediliyor. Tüm İslam dünyası, özellikle Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor bunu takip ediyorlar. Malum, düşman mahfiller de bunun aksini takip ediyor, yapmak istiyorlar. Rabbim onlara müsaade etmesin. Sizlerin de bu gayretleri, bu azmiyle yeter ki hepimiz birlik, beraberlik içerisinde olalım. Kur'an'a toptan, sımsıkı sarılalım ve inşallah bunun neticesini de Rabbim bizlere lütfedecektir." sözlerini kullanmıştı.