Başkan Erdoğan'a EyüpSultan'da sevgi seli: Akşam namazını eda etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Eyüpsultan'da vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
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