Kılıçdaroğlu’nun terör güzellemesi hafızalarda! Arşiv sizi unutmuyor Kemal Bey

SKANDAL İFADELER

Türkiye'nin sınırlarından kovmak için birçok kez askeri operasyon yaptığı YPG ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu 20 Ekim 2014 tarihinde, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." İfadelerini kullanmıştı. Tarihler 4 Mart 2019'u gösterdiğinde ise "YPG bize mi saldıracak" sözleriyle büyük bir skandala imza atmıştı. 26 Ekim 2015 tarihinde, katıldığı bir canlı yayında, "Anayasayı değiştirelim" demesinin akabinde program yorumcularında birinin '2. ve 3. Maddeleri mesela' sözünü karşılık 'Tabi, söyledik bütün bunları tamamını' ifadelerini kullandı.