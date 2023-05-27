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Giriş Tarihi: 27.5.2023 09:30 Son Güncelleme: 27.5.2023 09:46

Son dakika | Gazetemizin acı günü: Engin Ardıç hayatını kaybetti...

Son dakika... Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu.

Son dakika | Gazetemizin acı günü: Engin Ardıç hayatını kaybetti...

Son dakika... Gazetemiz Yazarlarından Engin ARDIÇ, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, 1 Şubat 1952 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa Şevki, annesinin adı Vesile'dir. Doğduğu Trabzon'da anne ve babası memur olarak görevli bulunuyordu. Ardıç, Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi'ni, ardından 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı. "Nokta" dergisinde yayın danışmanlığı görevini yürüttü. "Dünya, Sabah, Star" ve "Akşam" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Star TV'de ana haber bülteni sonrasında "Günün Yorumu" adlı programı sundu.

Salı günleri hâriç 24 Şubat 2008'den beri Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

ESERLERİ

-Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden... (1988)

-Kadın Suretleri (1989)

-İslâm Teksas'ta (1989)

-Şengül Hamamı (1989)

-Mustafa Kemal Sizin Gibi Kıro Değildi! (1990)

-Daktilo Konçertoları (1990)

-Turkobarok (1991)

-Teğel Teğel Hüzün (1991)

-Burjuvazi Şeyediyor Haa... (1999)

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Son dakika | Gazetemizin acı günü: Engin Ardıç hayatını kaybetti...
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