Video Haber Son Dakika: Gazetemizin acı günü: Engin Ardıç hayatını kaybetti... | Video
Son Dakika: Gazetemizin acı günü: Engin Ardıç hayatını kaybetti... | Video

Son Dakika: Gazetemizin acı günü: Engin Ardıç hayatını kaybetti... | Video

27.05.2023 | 10:07

Son dakika... Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu.

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