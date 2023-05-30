Ekşi Sözlük’te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar

Türkiye, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanını seçti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grup provokatör, FETÖ'nün yeni propaganda sitesi haline gelen Ekşi Sözlük'te skandal bir kampanya başlattı.