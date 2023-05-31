AK Parti'den "yeni anayasa" açıklaması!

"MİLLETİN ANAYASA YAPMA HAKKINI KULLANABİLMESİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMELİYİZ"

Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine, "Tam tekmil bir anayasayı bu millet yapabilmelidir. Bunun arzusu içindeyiz. Geçen dönemde bunu gerçekleştiremedik, inşallah bu dönemde gerçekleştirebiliriz." dedi.

Bu seçimle parlamenter sisteme dönüşün önünün kapandığını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla yeni bir anayasa yapımında da bu esaslar dikkate alınmak suretiyle tekmil bir anayasa, milletin anayasa yapma hakkını kullanabilmesini gerçekleştirebilmeliyiz. Bu arzu, bu niyet her zaman canlıdır, her zaman dinamiktir. İnşallah oluşmuş olan bu Meclis'te böyle bir anayasayı baştan, A'dan Z'ye kadar yazmak suretiyle, sonradan referandum yoluyla milletin onayına sunmak suretiyle yeni anayasayı inşallah gerçekleştiririz."