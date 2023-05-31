Kabine'de kimler olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de | Video

Mehmet Şimşek Kabine'de olacak mı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Yeni Kabine ile ilgili açıklamalarda bulunan Yazıcı, “Milletin beklentisine cevap verecek bir Kabine olacaktır.” ifadelerini kullandı.