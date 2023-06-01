CHP’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar

CHP, SEÇİM SÜRECİ BOYUNCA SAHTE HESAPLAR ÜZERİNDEN SOSYAL MEDYA MÜHENDİSLİĞİNE SOYUNDU

Başta ABD olmak üzere birçok ülkede denenip, demokrasileri adeta tehdit eden 'dijital faşizm' ve sosyal medya mühendisliği seçmenin iradesini dizayn etme çalışması Türkiye'de de CHP tarafından uygulanıyor. Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan'da yaptığı "Alevi" başlıklı paylaşım çok hızlı bir şekilde olağan dışı etkileşim aldı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı bot ve trollerin desteği ile bir hafta boyunca gündemde kaldı ve gerçek dışı beğeni ve görüntülenme ile öne çıkarılmaya çalışıldı.

İncelemede tweet'i beğenen hesapların açılış tarihleri, takipçi sayıları, kullanıcı adları, profil resimleri, beğeni miktarları ve beğendikleri figürler analiz edildi.



Tweet'i beğenen hesapların açılış tarihleri incelendiğinde hesapların

• %70'inin 2020 ve sonrasında"

• %20'sinin ise 2023 yılında" açıldığını gözlemlendi.

• 2020 yılından önce açılan hesapların miktarının ise sadece %30 olduğu görüldü