‘Sana söz Kandil’e bahar gelmeyecek’ dedi... İBB işten çıkardı

'PKK'LI DA OLSALAR ŞİKAYET ETMEYECEKSİN'

SABAH'a konuşan Mehmet Ali Oğlakçı, "8 ay önce bu işe girdim. Çalıştığım Ağaç A.Ş'de terörist başı Öcalan için 'Özgürlük mücadelecisi' güzellemeleri yapanları, PKK'nın terör örgütü değil de özgürlük mücadelesi yapanlar olduklarını belirtenleri şikayet ettiğim için 'Sürekli şikayet ediyorsun' dediler. Ben de işimden yana şikayet etmiyorum devlet kurumunun biriminde terör örgütü güzellemeleri yapanları şikayet ediyorum yanıtını verdim. 8 ay boyunca bu sempatizanlarla uğraştım. Bana "PKK'lı bile olsalar şikayet etmeyeceksin" dediler. Çok yoğun bir mobbinge maruz kaldım. En ağır işleri, herhangi bir can güvenliği önlemi bile almadan bana verdiler. Otoban kenarlarına, D-100 karayoluna beni gönderdiler. Ağır yükleri bana taşıttılar. Son olarak herhangi bir hakaret unsuru bulunmayan röportaj sonrasında disiplin soruşturması başlatarak iş akdimi fes ettiler. Bana da zorla imza attırmak istiyorlar. Şantiyeye çağırıyorlar. Ben o şantiyede işçilerin dayak yediğini gözlerimle gördüm. Hem giriş çıkışımı yasakladılar hem de bana işe gelmediğin için iş akdin feshedildi deniliyor. Ben de kayıtları mevcut. AK Parti'ye oy verenleri vatan hainliği ile yaftalıyorlar. PKK'yı övenlere ise hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Ayrıca Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas galiz küfürler ederek hakaret etti bana" dedi.