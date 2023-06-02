‘Sana söz Kandil’e bahar gelmeyecek’ dedi... İBB işten çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi işçi kıyımına devam ediyor. İBB iştiraki Ağaç Ve Peyzaj A.Ş'de çalışan Muhammet Ali Oğlakçı, seçim sürecinde sosyal medya hesabından AK Partili olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediği paylaşımlarda bulundu.
'SANA SÖZ KANDİL'E BAHAR GELMEYECEK'
Son olarak 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1.7 milyon vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılarak verdiği röportajda, "Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan diyoruz ki sana söz Kandil'e bahar gelmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki adi köpek FETÖ'cüler asla cezaevinden çıkamayacak. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan" sözlerini söylemesi sonra İBB yönetiminin radarına takıldı.
26 MAYIS'TA İŞTEN ÇIKARTILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerine galiz hakaretler edenleri şef ve müdür unvanlarıyla onurlandıran İBB yönetimi, Muhammet Ali Oğlakçı'ya mobbinge başladı. Ağaç A.Ş'de PKK sempatizanı çalışanların olduğu yönündeki şikayetleri sonrasında tehlikeli ve zor işlerin tamamına yönlendirilen Oğlakçı, en son disiplin kurulan sevk edildi. 21 Eylül 2022'de başladığı iş akdi 26 Mayıs 2023'te tek taraflı olarak feshedildi.
'PKK'LI DA OLSALAR ŞİKAYET ETMEYECEKSİN'
SABAH'a konuşan Mehmet Ali Oğlakçı, "8 ay önce bu işe girdim. Çalıştığım Ağaç A.Ş'de terörist başı Öcalan için 'Özgürlük mücadelecisi' güzellemeleri yapanları, PKK'nın terör örgütü değil de özgürlük mücadelesi yapanlar olduklarını belirtenleri şikayet ettiğim için 'Sürekli şikayet ediyorsun' dediler. Ben de işimden yana şikayet etmiyorum devlet kurumunun biriminde terör örgütü güzellemeleri yapanları şikayet ediyorum yanıtını verdim. 8 ay boyunca bu sempatizanlarla uğraştım. Bana "PKK'lı bile olsalar şikayet etmeyeceksin" dediler. Çok yoğun bir mobbinge maruz kaldım. En ağır işleri, herhangi bir can güvenliği önlemi bile almadan bana verdiler. Otoban kenarlarına, D-100 karayoluna beni gönderdiler. Ağır yükleri bana taşıttılar. Son olarak herhangi bir hakaret unsuru bulunmayan röportaj sonrasında disiplin soruşturması başlatarak iş akdimi fes ettiler. Bana da zorla imza attırmak istiyorlar. Şantiyeye çağırıyorlar. Ben o şantiyede işçilerin dayak yediğini gözlerimle gördüm. Hem giriş çıkışımı yasakladılar hem de bana işe gelmediğin için iş akdin feshedildi deniliyor. Ben de kayıtları mevcut. AK Parti'ye oy verenleri vatan hainliği ile yaftalıyorlar. PKK'yı övenlere ise hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Ayrıca Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas galiz küfürler ederek hakaret etti bana" dedi.