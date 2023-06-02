SABAH TV'ye röportaj veren İBB çalışanı kovuldu | Video
Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve seçimlerde 8’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren İBB çalışanı Muhammet Ali Oğlakçı, 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1.7 milyon vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılarak verdiği SABAH TV'ye verdiği röportajda 'Sana söz Kandil'e bahar gelmeyecek' sözlerini söylemesi sonrası çalıştığı kurum tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Hakaret edilen ve tehditler alan Oğlakçı'nın iş akdi tek taraflı feshedildi.
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