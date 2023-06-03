Son dakika: Başkan Erdoğan mazbatasını aldı, yemin ederek göreve başladı

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurulu açtıktan sonra, Anayasa, İçtüzük, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ve bugüne kadarki teamüllere uygun olarak, törenin şeklinin nasıl olacağı hakkında bilgi verdi.
Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiğine dair Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen tutanağın kendisine takdim edileceğini ve ant içme töreni yapılacağını belirtti.
Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı teslim almak ve ant içmek üzere, İçtüzük gereğince, TBMM Geçici Başkanvekili Suat Pamukçu tarafından TBMM Genel Kurulu Salonu'na davet edileceğini ve Pamukçu ile Başkanlık Divanı kürsüsüne geleceğini söyledi.
Genel Kurulun Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılayacağını ifade eden Bahçeli, Erdoğan'a önce seçildiğine dair tutanağın takdim edileceğini, daha sonra Erdoğan'ın hitabet kürsüsüne gelerek ant içeceğini kaydetti.
Milletvekilleri, görevliler ve davetlilerin; Erdoğan'a tutanağın takdimini ve Erdoğan'ın ant içmesini ayakta dinleyeceğini dile getiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ant içtikten sonra İstiklal Marşı'nın okunacağını ve ardından da Erdoğan'ın salondan ayrılacağını bildirdi.
TBMM Geçici Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul Salonu'ndan ayrılırken, milletvekilleri, görevliler ve davetliler tarafından ayakta selamlanacağı bilgisini verdi.
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Devlet Bahçeli, daha sonra Suat Pamukçu'dan, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağın takdim edilmesi ve ant içmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurul Salonu'na davet etmesini istedi.
Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Meclis'imiz adına hoş geldiniz, diyorum." ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN SALONA GİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suat Pamukçu eşliğinde, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin salona girdiği, Divan arkasındaki kapıdan salona girdi.
CHP VE HDP MİLLETVEKİLLERİ AYAĞA KALKMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı. İYİ Parti milletvekilleri, Erdoğan'ı ayakta karşıladı; CHP ve HDP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı
TUTANAĞI DEVLET BAHÇELİ'DEN TESLİM ALDI
Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Devlet Bahçeli'den teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.
Erdoğan, şu yemini yaptı:
"Cumhurbaşkanı sıfatıyla; devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."
Milletvekilleri ve Genel Kurul Salonu'ndaki davetliler, Erdoğan'ın ant içmesini uzun süre alkışladı.
Devlet Bahçeli'nin İstiklal Marşı'nın okunacağını belirtmesi üzerine İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ailesine ve Genel Kurula el sallayarak, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki kapıdan, Suat Pamukçu eşliğinde salondan ayrıldı.
TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimi için 7 Haziran Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
ANITKABİR'i ZİYARET ETTİ
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Törene katılan 21 devlet başkanı şöyle sıralanıyor:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya.
Göreve başlama törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin başbakanları iştirak edecek.
Törene Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın da olduğu 8 uluslararası kuruluşun temsilcileri de katılacak.
Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Viktoroviç Volodin, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli'nin katılacağı törende, 12 ülke, Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Konsey Üyeleri Jelko Komşiç ile Denis Beçiroviç'in yanı sıra Bosna Hersek Sırp Entitesi Başkanı Milorad Dodik'in de katılacağı törende, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder, eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de yer alacak.
Başkan Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 19.00'da Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.
Yemek sonrası Başkan Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklaması bekleniyor.