Başkan Erdoğan Anıtkabir'de açıklamalarda bulundu | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te mazbatasını teslim edip yemin ederek görevine başladı. Erdoğan, daha sonra Anıtkabir'e geçerek özel defteri imzaladı. Erdoğan, ''Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz'' açıklamasında bulundu.