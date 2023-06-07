CHP’de kurultay tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Asıl kavga şimdi başlıyor

KEMAL KILIÇDAROĞLU TEŞKİLATI DA KENDİSİNE BAĞLADI

Sık sık demokrasiden dem vuran, 'tek adamlık' eleştirileri yapan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin içinde ise adeta 'tek adam' olmak için her şeyi yapıyor. Parti içi temayülleri yok sayan, her türlü karşıt sesi anında yok eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu tehlikesine karşı da hamlelerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasiyi yok sayarak tüm teşkilatları doğrudan kendisine bağladı. Kılıçdaroğlu, böylece partinin teşkilatlarının tamamına kendine yakın isimleri yerleştirip, hakimiyetini güçlendirecek. Daha önce, İYİ Parti'de de benzer bir durum yaşanmıştı. Koray Aydın'ın elinden alınan teşkilatlar, Meral Akşener'e doğrudan bağlanmıştı.