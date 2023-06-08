Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB’ye tepki yağdı





Sedat Yaman: Daha önceki sel felaketinde evde oturanları eşyaları kullanılamaz hale geldi. 2020 yılında bu olayı bir kez yaşadık. 2022 yılında bir kez daha tekrarlandı. Tam rahatladık dedik şimdi tekrar böyle kötü bir olay daha yaşadık. Büyükşehir'e gerekli müracaatları yaptık. Tek çivi çakmadılar.









Mansur Yavaş belediyeciliği? Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış

ABB’nin büfesi gazeteden başka her şeyi satıyor... Mansur Yavaş esnafın yardım çığlığına kulak tıkadı

Ankara’yı şimdi de fareler bastı! Vatandaştan tepki yağdı: “CHP pişmanlıktır!”