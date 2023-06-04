Ankara Büyükşehir’de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş’a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...

İPTAL EDİLEN KONSERE ÖDEME

Yalçın'ın iddiaları arasında konser ödemeleri de yer buldu. Yalçın, 3. Yıl Proje Tanıtım Lansmanında sahne alan Tan Taşçı'ya, iptal edilen konser için de ödeme yapıldığını kaydetti. Açıklanan miktara göre sanatçı Taşçı, belediyeden toplamda 10 milyon 301 bin 282 lira aldı.