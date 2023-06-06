ABB’nin büfesi gazeteden başka her şeyi satıyor... Mansur Yavaş esnafın yardım çığlığına kulak tıkadı

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde insan yoğunluğun en fazla yaşandığı bölgeler biri olan Dikimevi kavşağı yakında hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesine ait gazete büfesi ile çevre esnafı karşı karşıya geldi. Esnaf Oğuz Oranlı, işletmesinin önünde yer alan büfe nedeniyle tabelasının okunmadığı, işletme ile büfe arasındaki kaldırımı daralttığı ve yayaların geçişinin engellediği, bu durumunda ticari kaybına neden olduğu gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesine büfenin uygun bir noktaya taşınması yönünde talepte bulundu.
YAYALARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK
Büfenin işletmenin sanki bir parçasıymış gibi önünü kapatarak tabelanın okunmasını engellediğini ve işletmenin görünmesini imkansız hale getirdiğini söyleyen Avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, "Seneler önce işyerleri ve dükkanların sayısının bu kadar fazla olmadığı bir zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesinin söz konusu semte büfelerle kamu hizmeti götürmüş olması doğal. Yaşadığımız yılda serbest piyasaya artık böyle bir büfeye gerek kalmadığı açıkça görülüyor. Büfenin işlemenin önünü kapatarak tabelanın okunmasını engellerken görünmesini de imkansız hale getiriyor. İşletme ile büfe arası kaldırımın daralması sebebiyle işletme önüne kandil günlerinde, özel günlerde tezgâh kurulamıyor. Yine aynı şekilde yaz aylarında işletmenin önüne dondurma tezgâhı konulamıyor. Müşteri kapının önünde dahi bekleyemiyor. Büfenin yaya geçidinin kaldırım kısmında bulunması nedeniyle yayalar, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken yoldan herhangi bir araç gelip gelmediği göremiyor. Bu durum vatandaşlarımız canını ve trafik güvenliğin ciddi derecede tehlikeye atıyor. Ayrıca büfenin konumlandığı yer engelli geçidinin tam önünde ve engelli vatandaşlarımızın geçidi kullanmasını imkansızlaştırıyor" dedi.
GAZETEDEN BAŞKA HERŞEYİ SATIYOR
Büfenin sadece gazete satma ruhsatı bulunduğunun altını çizen Gündoğmuş, "Büfe 3 yıl önce gazete, dergi satışını durdurdu ve zaman içerisinde sabahları çay ile birlikte unlu mamulleri ile soğuk meşrubat satmaya, telefon aksesuarları satmaya, şans oyunları oynatmaya, asker dosyası hazırlamaya, fatura tahsilatı yapmaya, vatandaşlara İnternet çıktısı, fotokopi ve faks gibi hizmetler sunmaya başladığı kendi tabelasında açıkça görülüyor. Yani kendisine ruhsatla tanınan faaliyet alanlarının da dışına çıktı. Büfenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği bu işgal çevre esnafları maddi manevi zor duruma düşürdüğünü" aktardı.
ESNAFIN YARDIM ÇAĞRISINA YAVAŞ KULAK TIKADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sık sık başkent esnafıyla yaptığı görüşmelerde yaşanan sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlediklerini dile getiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yavaş'ın aksine kiraya verdikleri büfeden yana tavır alarak esnafın yardım talebini geri çevirdikleri ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira İşleri Şube Müdürlüğü, "Büfenin etrafında bulunan iş yerine, yaya ve yol akışına engel teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmadığı hususları tespit edilmiş olup bu sebeple büfenin kaldırılması veya taşınması Daire Başkanlığımız tarafından uygun görülmemiştir" şeklinde cevap yazısı gönderdi.
"BAKKALLAR BELEDİYE BÜFESİ KADAR İŞ YAPAMIYOR"
Esnaf Oğuz Oranlı, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait büfe ile ilgili yaşadığı sıkıntıları SABAH'a anlattı. Oranlı, işletmesini maddi zarara uğratan büfe ile ilgili kayıtsız kalan Ankara Büyükşehir Belediyesine karşı hukuk mücadelesini başlattı. Oranlı, "Unlu mamulleri üzerine vatandaşımıza hizmet sunuyorum. İş yerimde 50 kişi evine ekmek götürüyor. Büfe, 1987 yılında o günün şartlarında gazete ve meşrubat satışı için konumlandırılmış. Günümüz şartlarında büfe ömrünü tamamladı. 3 yıl önce gazete ve dergi satışını sonlandırdı. Büfe'nin satış kısmı yola bakıyordu zamanla yönünün benim işyerime doğru çevirdi. Gelen müşterim büfe ile karşı karşıya kaldı. İskan projesinde göre önümde kullanabileceği 1 metrekarelik alan daha bulunmasına rağmen yayalara geçiş yeri kalmayacağı için onu bile kullanamıyorum. Kaldırımın darlığı nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde kaldırımda yaya trafiği oluşuyor ve yayaların geçişini fazlasıyla zorlaşıyor. Aklınıza ne gelirse satışını yapıyor. Bakkallar bile bu kadar çok iş yapamıyor. Sabah benimle beraber unlu mamulleri ve çay satışı yapıyor. Belediye beni maddi olarak zarara uğratıyor" dedi.
"BÜFE İŞYERİMİN BİR PARÇASI"
Büfe ile ilgili sıkıntıların belediyeye aktarıldığını anlatan Oranlı, "Belediyeye şikayet etmemiz üzerine büfe işletmecisi bütün dolapları kaldırdı. Belediye yetkileri gelip denetim yaparak bir şey olmadığı söyleyerek ayrıldı. Aradan 2 gün geçmeden tekrar kaldırdığı ne varsa yerine koydu. Büfenin başka tarafından kiralandığı o kişinin de büfeyi 3-4 katında tekrar kiralandığı söyleniyor. Büfeler ile ilgili belediye en ufak denetim yapmıyor. İşletmeme engel teşkil etmediğini söylüyorlar. Ben buradan devletime vergi veriyorum. Adres tarifini büfeyi söyleyerek yapıyorum. Geçsinler karşıya baksınlar işletmem görünüyor mu? Büfe benim sanki bir parçammış gibi yanımda. Büfe ile içli dışlıyız. Müşterilerim bu durumdan çok rahatsız. Tezgahımda bulunan ürünlerimi dışardan geçen vatandaşlara sergileyemiyorum. Belediye kamu görevini yaparken başka bir esnafından zarar etmemesi için önlem alması gerekiyor" şeklinde konuşu.