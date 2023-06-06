ABB’nin büfesi gazeteden başka her şeyi satıyor... Mansur Yavaş esnafın yardım çığlığına kulak tıkadı

ESNAFIN YARDIM ÇAĞRISINA YAVAŞ KULAK TIKADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sık sık başkent esnafıyla yaptığı görüşmelerde yaşanan sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlediklerini dile getiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yavaş'ın aksine kiraya verdikleri büfeden yana tavır alarak esnafın yardım talebini geri çevirdikleri ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira İşleri Şube Müdürlüğü, "Büfenin etrafında bulunan iş yerine, yaya ve yol akışına engel teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmadığı hususları tespit edilmiş olup bu sebeple büfenin kaldırılması veya taşınması Daire Başkanlığımız tarafından uygun görülmemiştir" şeklinde cevap yazısı gönderdi.

"BAKKALLAR BELEDİYE BÜFESİ KADAR İŞ YAPAMIYOR"

Esnaf Oğuz Oranlı, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait büfe ile ilgili yaşadığı sıkıntıları SABAH'a anlattı. Oranlı, işletmesini maddi zarara uğratan büfe ile ilgili kayıtsız kalan Ankara Büyükşehir Belediyesine karşı hukuk mücadelesini başlattı. Oranlı, "Unlu mamulleri üzerine vatandaşımıza hizmet sunuyorum. İş yerimde 50 kişi evine ekmek götürüyor. Büfe, 1987 yılında o günün şartlarında gazete ve meşrubat satışı için konumlandırılmış. Günümüz şartlarında büfe ömrünü tamamladı. 3 yıl önce gazete ve dergi satışını sonlandırdı. Büfe'nin satış kısmı yola bakıyordu zamanla yönünün benim işyerime doğru çevirdi. Gelen müşterim büfe ile karşı karşıya kaldı. İskan projesinde göre önümde kullanabileceği 1 metrekarelik alan daha bulunmasına rağmen yayalara geçiş yeri kalmayacağı için onu bile kullanamıyorum. Kaldırımın darlığı nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde kaldırımda yaya trafiği oluşuyor ve yayaların geçişini fazlasıyla zorlaşıyor. Aklınıza ne gelirse satışını yapıyor. Bakkallar bile bu kadar çok iş yapamıyor. Sabah benimle beraber unlu mamulleri ve çay satışı yapıyor. Belediye beni maddi olarak zarara uğratıyor" dedi.

"BÜFE İŞYERİMİN BİR PARÇASI"

Büfe ile ilgili sıkıntıların belediyeye aktarıldığını anlatan Oranlı, "Belediyeye şikayet etmemiz üzerine büfe işletmecisi bütün dolapları kaldırdı. Belediye yetkileri gelip denetim yaparak bir şey olmadığı söyleyerek ayrıldı. Aradan 2 gün geçmeden tekrar kaldırdığı ne varsa yerine koydu. Büfenin başka tarafından kiralandığı o kişinin de büfeyi 3-4 katında tekrar kiralandığı söyleniyor. Büfeler ile ilgili belediye en ufak denetim yapmıyor. İşletmeme engel teşkil etmediğini söylüyorlar. Ben buradan devletime vergi veriyorum. Adres tarifini büfeyi söyleyerek yapıyorum. Geçsinler karşıya baksınlar işletmem görünüyor mu? Büfe benim sanki bir parçammış gibi yanımda. Büfe ile içli dışlıyız. Müşterilerim bu durumdan çok rahatsız. Tezgahımda bulunan ürünlerimi dışardan geçen vatandaşlara sergileyemiyorum. Belediye kamu görevini yaparken başka bir esnafından zarar etmemesi için önlem alması gerekiyor" şeklinde konuşu.



