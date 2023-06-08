SON DAKİKA | MİT’ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz

Örgüte 1993 yılında katılarak yurtiçinde ve yurtdışında uzun yıllar faaliyet yürüten Fehmi Öğmen'in Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden biri olduğu belirlendi.
PKK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi.
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Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz "istihbarat şebekeleri" kullanılarak Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.
ÜST KADEMEYE OPERASYON
Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, özellikle MİT'in nitelikli insan kaynakları kullanılarak anbean takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi. Örgütün komuta kademesine ağır bir darbe indirmek amacıyla en düğmeye basan teşkilat mensupları operasyonu başarı ile tamamlandı.