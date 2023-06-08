Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 8.6.2023 09:44 Son Güncelleme: 8.6.2023 10:07

SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ta önemli bir operasyona daha imza attı. 1993 yılından bu yana örgütün üst düzey kadrosunda yer alan PKK/HPG sorumlularından Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen’in saklandığı gizli alan deşifre eden MİT, teröristi beraberindeki sözde Reşit Taburu sorumlusu Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ile birlikte Sülaymaniye-Çemçemal kırsalında etkisiz hale getirdi.

AA
SON DAKİKA | MİT’ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz

Örgüte 1993 yılında katılarak yurtiçinde ve yurtdışında uzun yıllar faaliyet yürüten Fehmi Öğmen'in Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden biri olduğu belirlendi.

PKK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi.

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz | Video

Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz "istihbarat şebekeleri" kullanılarak Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.

ÜST KADEMEYE OPERASYON
Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, özellikle MİT'in nitelikli insan kaynakları kullanılarak anbean takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi. Örgütün komuta kademesine ağır bir darbe indirmek amacıyla en düğmeye basan teşkilat mensupları operasyonu başarı ile tamamlandı.

Operasyonda Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, beraberinde bulunan sözde Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri Ararat Tolhildan kod adlı Ahmed Muhammed Ali ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz
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