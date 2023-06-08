SON DAKİKA | MİT’ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz

PKK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi.

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz | Video

Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz "istihbarat şebekeleri" kullanılarak Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.