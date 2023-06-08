Video Haber MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz | Video
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz | Video

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz | Video

08.06.2023 | 09:56

Gri listede aranan PKK/HPG Sorumlularından Sinan Dijvar kod Fehmi ÖĞMEN, beraberindeki Ş.Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod Mehmet Salih ÇAKAL ve Ararat Tolhildan kod Ahmed Muhammed ALİ, Irak/Süleymaniye-Çemçemal kırsalında MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon! Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz | Video 00:39
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz | Video 08.06.2023 | 09:56
Yeni dönemin ilk MGK’sı bugün toplanıyor! Terör, Tahıl Koridoru, Nato Üyeliği, Ege ve Doğu Akdeniz gündemde | Video 02:48
Yeni dönemin ilk MGK’sı bugün toplanıyor! Terör, Tahıl Koridoru, Nato Üyeliği, Ege ve Doğu Akdeniz gündemde | Video 08.06.2023 | 09:12
TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu | Video 02:21
TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu | Video 08.06.2023 | 01:39
Hava basarken patlayan kamyon tekeri ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada | Video 00:46
Hava basarken patlayan kamyon tekeri ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada | Video 07.06.2023 | 20:28
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’nda patlama | Video 01:19
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı'nda patlama | Video 07.06.2023 | 20:19
SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı’nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş | Video 13:34
SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş | Video 07.06.2023 | 19:14
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk paylaşım! ’Acil önceliğimiz’ diyerek duyurdu | Video 01:05
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşım! 'Acil önceliğimiz' diyerek duyurdu | Video 07.06.2023 | 19:08
CHP’de Kurultay tartışmaları | Video 04:08
CHP’de Kurultay tartışmaları | Video 07.06.2023 | 19:04
Çocukların tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi | Video 00:40
Çocukların tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi | Video 07.06.2023 | 18:10
Dilek Güngör | Ekonomi-enerji-dış politika 03:20
Dilek Güngör | Ekonomi-enerji-dış politika 07.06.2023 | 16:17
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu’na yapılan vicdansızlık 03:29
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu'na yapılan vicdansızlık 07.06.2023 | 16:14
Melih Altınok | Aynı delikten bir kez daha ısırılmaya var mısınız? 04:09
Melih Altınok | Aynı delikten bir kez daha ısırılmaya var mısınız? 07.06.2023 | 16:03
Yeni Bakanlar Kurulu TBMM’de yemin etti | Video 17:59
Yeni Bakanlar Kurulu TBMM'de yemin etti | Video 07.06.2023 | 15:23
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’dan önemli açıklamalar | Video 30:17
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan önemli açıklamalar | Video 07.06.2023 | 14:18
İtirafçı terörist anlattı... ABD helikopterle Kandil’e PKK’lı taşıdı! | Video 01:38
İtirafçı terörist anlattı... ABD helikopterle Kandil’e PKK’lı taşıdı! | Video 07.06.2023 | 13:19
CHP kurultay takvimi belli oldu | Video 03:04
CHP kurultay takvimi belli oldu | Video 07.06.2023 | 12:17
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken yatıyor! İşte tarihler: 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? | Video 00:55
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken yatıyor! İşte tarihler: 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? | Video 07.06.2023 | 09:38
Yeni Kabine’nin ilk toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 32:54
Yeni Kabine’nin ilk toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 06.06.2023 | 20:26
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili müjdesi | Video 01:25
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili müjdesi | Video 06.06.2023 | 20:17
Heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı | Video 00:58
Heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı | Video 06.06.2023 | 18:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA