Thodex davası başladı... Tutuklu CEO ilk kez hakim karşısına çıkacak

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede Arnavutluk'ta yakalanan Ceo Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheliye dava açılmıştı.
Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. Örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanığın ise 40 bin 564 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
TUTUKLU CEO HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 7si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edilirken İstanbul Anadolu Adliyesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, 20 Nisan 2023 tarihinde iadesi yapılan tutuklu sanık Faruk Fatih Özer bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşma salonunda diğer sanıklar, taraf avukatları ve çok sayıda müşteki salonda hazır bulundu.